Россиянин оторвал голову коту, перерезал горло матери и бегал за людьми с битой

31 января 2026, 14:33

В Омске мужчина ранил родственников и ворвался с битой в больницу

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В Омске мужчина совершил нападение на родственников, а затем проник с битой в здание горбольницы. Подробности сообщает группа во ВКонтакте «Вкратце | Омск!».