Россиянин оторвал голову коту, перерезал горло матери и бегал за людьми с битой
В Омске мужчина совершил нападение на родственников, а затем проник с битой в здание горбольницы. Подробности сообщает группа во ВКонтакте «Вкратце | Омск!».
События развивались в частном доме. Очевидец рассказал, что сосед начал вести себя неадекватно. После визита родственников мужчина зашёл на кухню и убил кота. Затем он взял биту и несколько раз ударил свою мать по голове.
После этого нападавший избил битой других родственников, включая отца и сестру. Сестра и мать, истекая кровью, пошли просить помощи у соседей. Мужчина вернулся, начал выбивать двери в соседних домах и крушить имущество.
Затем агрессор зарезал мать, после чего ворвался с битой в городскую больницу. Там он преследовал посетителей, ломился в кабинеты и требовал одежду. Персонал укрылся, а прибывшие полицейские задержали нападавшего.
