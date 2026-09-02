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Уроженец Перми устроил жестокую драку в вагоне столичного метро

27-летний пассажир избил попутчика в вагоне метро на станции «Китай-город»
Фото: Istock/spacedrone808

В вагоне московского метро на станции «Китай-город» произошла драка между двумя пассажирами. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Мужчины повздорили прямо в поезде, причина конфликта остаётся неясной. В ходе ссоры один из них потерял самообладание и перешёл к активным действиям: сначала он встретил оппонента сильным ударом лбом в переносицу, а после — принялся наносить удары кулаками в голову и лицо противника.

Пострадавший получил травмы, которые медики оценили как повреждения средней степени тяжести. Сотрудники полиции задержали агрессивного пассажира на месте — им оказался 27-летний уроженец Перми. В отношении задержанного столичное МВД уже возбудило уголовное дело.

До этого сообщалось об инциденте в столичном метро на станции «Университет дружбы народов». Там мужчина спрыгнул на рельсы из-за упавшего наушника.

Ольга Щелокова

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