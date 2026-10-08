Москвичка обвинила врача частной клиники в домогательствах во время УЗИ
Жительница Москвы обвинила врача в домогательствах на УЗИ и подала на него заявление в полицию. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
32-летняя Мария рассказала, что во время УЗИ вен медик сжал ей ягодицу. Врач объяснил это проверкой проходимости вен.
Девушка отметила, что перед процедурой он попросил её раздеться ниже пояса и снять пиджак, а во время УЗИ спрашивал о возрасте и предполагал, что она принимает противозачаточные. Мария считает, что такие прикосновения не входят в процедуру, и на следующий день обратилась в полицию и пожаловалась в клинику.
Руководство отказалось увольнять специалиста с 43-летним стажем и заявило, что он придерживал пациентку, так как она неустойчиво стояла на кушетке. Сейчас Мария ждёт ответа от полиции и требует отстранить врача от работы.
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