В Казани подросток угнал машину матери и устроил погоню от полиции
В Казани 14-летний подросток взял ключи от автомобиля матери и устроил погоню от полиции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по Республике Татарстан.
Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «Киа Рио», за рулём которого находился несовершеннолетний без водительских прав.
Полицейские потребовали остановиться, но подросток проигнорировал требование и попытался скрыться. После непродолжительной погони правоохранители остановили нарушителя. В салоне седана находились ещё двое детей: 13-летняя сестра и трёхлетний брат.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что мальчик взял ключи от машины матери и решил покататься. В отношении родительницы составили административные протоколы. Автомобиль поместили на спецстоянку, а женщину привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
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