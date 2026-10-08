В Калужской области мужчина надругался над девочкой в подъезде
В Калужской области суд рассмотрит дело о сексуальном насилии над ребёнком
В Калужской области суд рассмотрит уголовное дело мужчины, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошёл в городе Белоусово. Следователи выяснили, что фигурант зашёл в подъезд вместе с девочкой и надругался над ней. Вскоре его задержали в другом населённом пункте — Малоярославце.
«По ходатайству следствия он заключён под стражу», — говорится в публикации.В рамках уголовного дела следователи провели все необходимые мероприятия, в том числе организовали комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Экспертиза показала, что в момент надругательства обвиняемый осознавал свои действия. Какими-либо заболеваниями, связанными с психикой, он не страдает. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.