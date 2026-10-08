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Под Армавиром грузовик разорвало в массовом ДТП с шестью машинами

Под Армавиром шесть автомобилей попали в ДТП с грузовиком
Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

Под Армавиром произошло массовое ДТП с участием грузовика. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ». 34-летний водитель МАЗ с полуприцепом столкнулся с ехавшим впереди Scania. После удара виновника отбросило в забор, в результате чего из прицепа высыпались металлические трубы.

«В них последовательно врезались ГАЗ, а затем Volkswagen Caddy, Lada Kalina и Volkswagen Polo», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии пассажир МАЗ сильно пострадал, его госпитализировали. Один из грузовиков получил серьёзные повреждения: у него полностью смята кабина, оторваны колеса и прицеп.
Ольга Щелокова

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