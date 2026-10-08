Под Армавиром грузовик разорвало в массовом ДТП с шестью машинами

08 октября 2026, 18:40

Под Армавиром шесть автомобилей попали в ДТП с грузовиком

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

Под Армавиром произошло массовое ДТП с участием грузовика. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.





ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ». 34-летний водитель МАЗ с полуприцепом столкнулся с ехавшим впереди Scania. После удара виновника отбросило в забор, в результате чего из прицепа высыпались металлические трубы.

«В них последовательно врезались ГАЗ, а затем Volkswagen Caddy, Lada Kalina и Volkswagen Polo», — сообщили в пресс-службе ведомства.