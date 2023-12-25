Россиянка получила септический шок и скончалась по вине лжеврача-иностранца

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В Чите скончалась женщина после укола иностранца, который выдавал себя за врача. Об этом информирует Следственный комитет Забайкальского края в телеграм-канале.
«По версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног», — сказано в сообщении.По информации СК, мужчина сделал укол 52-летней россиянке в июле этого года, но спустя 2 дня она умерла в больнице от септического шока.
До этого сообщалось, что в Электростали врачи вернули 94-летней женщине возможность ходить после перелома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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