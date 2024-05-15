Москвичка оставила 12-летнего сына с ДЦП одного в квартире и ушла в загул

Фото: iStock/Fedorovekb
Жительница Москвы оставила в квартире одного 12-летнего сына с ДЦП почти на неделю и ушла в загул. Сейчас ребёнок находится в реанимации с тяжёлой формой истощения. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 40-летняя женщина уехала из дома 9 мая, оставив в квартире одного 12-летнего сына с ДЦП. Пять дней подросток, который не может самостоятельно себя обслуживать, не ел и не пил.
Бабушка мальчика забеспокоилась, что дочь не выходит на связь. Она связалась с родным дядей внука, тот приехал в квартиру на Соловьиной Роще и обнаружил там истощенного ребёнка. Сейчас он находится в реанимации, а врачи борются за его жизнь.
Мать нашли в гостях у подружки. Все пять дней женщина отдыхала и гуляла. Её допросили и отпустили. Она находится в больнице вместе с сыном.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Голая женщина оставила дома детей и вломилась к соседу
В Химках мать оставила младенца на скамейке и пришла пьяной забирать его из полиции
В Москве годовалая девочка пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике
Бабушка мальчика забеспокоилась, что дочь не выходит на связь. Она связалась с родным дядей внука, тот приехал в квартиру на Соловьиной Роще и обнаружил там истощенного ребёнка. Сейчас он находится в реанимации, а врачи борются за его жизнь.
Мать нашли в гостях у подружки. Все пять дней женщина отдыхала и гуляла. Её допросили и отпустили. Она находится в больнице вместе с сыном.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Голая женщина оставила дома детей и вломилась к соседу
В Химках мать оставила младенца на скамейке и пришла пьяной забирать его из полиции
В Москве годовалая девочка пожевала гашиш, который мать забыла на подоконнике
Элина Позднякова