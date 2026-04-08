Москвичка отдала брачному агентству деньги, встретила женатого и обратилась в суд
Жительница Москвы потребовала от брачного агентства полмиллиона рублей за неудачные знакомства. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Москвичка Ольга Н. заплатила брачному агентству 500 тысяч рублей, сходила на одно свидание с женатым мужчиной и обратилась в суд. Через полгода после заключения договора она попросила вернуть деньги. Компания возвратила 180 тысяч, но удержала 320 тысяч за трёх предложенных кандидатов.
Клиентка рассказала, что лично встретилась только с одним мужчиной — 50-летним Игорем, который оказался женат. Второй кандидат отказался от встречи, когда узнал о наличии у женщины детей. Третий не соответствовал её первоначальным требованиям.
В суде выяснили: с женатым кандидатом гражданка общалась почти три месяца, второй жених не отказывался от встречи, а третий работает дипломатом в Австрии и полностью соответствует её запросам. Москвичке в возврате средств отказали.
