Сестра погибшей москвички заявила о возможной связи женщины с сектой
В Москве под окнами многоэтажного дома обнаружили тело 35-летней женщины с ножевыми ранениями. Сестра погибшей Нели винит секту.
В беседе с RT родственница москвички рассказала, что погибшая, возможно, состояла в секте, а перед смертью занимала у неё деньги. Кроме того, женщина поведала, что в последнее время у Нели наблюдались психические проблемы, а в переписке она «не походила на себя».
По словам сестры, покойная постоянно просила в долг по 20–30 тысяч рублей и заявляла, что Бога нет, а «скоро мы все умрём». Выяснилось, что ранее гражданка не работала, но преподавала в одном из университетов Самары, куда поехала к мужу. Родственники и силовики не могут дозвониться до супруга.
Сестра погибшей полагает, что Нелю либо убили, либо кто-то из секты подтолкнул её к суициду. Следователи и криминалисты проводят проверку и выясняют обстоятельства смерти.
