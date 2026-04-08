ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключённых из спецвагона в Чувашии
В Федеральной службе исполнения наказаний России опровергли информацию о побеге осуждённых из специального вагона в Чувашии.
8 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что шестеро заключённых якобы сбежали из специального вагона поезда Томск — Адлер на территории Чувашии.
«Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской Республики не соответствует действительности», — сообщили представители ФСИН.В ведомстве добавили, что учреждения уголовно-исполнительной системы не допустили побегов, и при конвоировании их не произошло.
