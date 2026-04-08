«Я умираю»: Стала известна переписка погибшей москвички с «наставником»
Москвичка, которую нашли под окнами многоэтажки, за два дня до гибели написала своему «наставнику», что умирает. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина общалась со многими «целителями» и отдавала им десятки тысяч рублей.
Погибшая Неля переписывалась с Павлом Лаврентьевым («человек, познавший природу»). 6 апреля она сообщила ему, что «поняла — ей конец» и из-за доверия к другим «магам» потеряла «и жизнь, и душу».
До этого москвичка рассказывала, как одна из «видящих» сообщила ей, что «в 35 — конец жизни». Женщине как раз исполнилось 35 лет. Помимо этого женщина жаловалась на «Владимира рептилоида» и его ученика Илью, которые занимались техномагией. После их сеансов Неля чувствовала обезвоживание и полный упадок сил.
Один из «наставников» — 56-летний пермяк Владимир Сомов, бывший водитель спортивной школы, который называет себя «целителем». Сам Лаврентьев заявил SHOT, что не был близко знаком с погибшей, но в последние дни она жаловалась ему на своё состояние.
