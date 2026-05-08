В Парке Горького педофил ощупывал в интимных местах шестилетнюю девочку, пока мать отвлеклась
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении малолетней девочки. Как пишет «МК», инцидент произошёл в дневное время суток возле детской площадки.
По данным источника, 49-летний злоумышленник подсел на скамейку, где находилась шестилетняя девочка вместе с матерью. Пока женщина отвлеклась на телефон, мужчина, воспользовавшись тем, что ребёнок переодевал штаны, начал совершать действия сексуального характера.
Другие посетители парка немедленно пресекли противоправные действия и задержали подозреваемого при попытке скрыться. Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело.
Ранее пастор-педофил платил за изнасилования 15-летнего подростка отцу мальчика. Речь идет о с сумме в почти три тысячи евро.
