Российский парапланерист погиб при странных обстоятельствах

08 мая 2026, 13:31

74.ru: 48-летний парапланерист упал и погиб в Челябинской области

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Пластовском районе Челябинской области при падении с параплана погиб 48-летний мужчина. Родственники погибшего считают обстоятельства случившегося необычными и просят откликнуться возможных очевидцев трагедии, сообщает 74.ru.





По данным близких, падение парапланериста заметил водитель, ехавший по трассе Варламово — Пласт. Мужчина рассказал, что примерно через минуту после инцидента увидел экипаж ДПС и сообщил инспекторам о произошедшем. Сотрудники оперативно прибыли на место.





«Они срезали с него все стропы, чтобы освободить. Если бы было хотя бы фото, что с этими стропами, можно было бы понять причину падения — то ли он в них запутался, или что-то другое», — пояснил друг погибшего.



