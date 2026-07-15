Москвичка отдала миллион рублей за лечение после съеденного тартара
Жительница Москвы оказалась в больнице после того, как съела блюдо в историческом особняке в центре столицы. Об этом сообщают телеграм-каналы.
По словам Стефании, она пришла в Odmo Space на лекцию по философии, где на фуршете съела тартар — это была ее единственная еда за день. Ночью у девушки поднялась температура, заболел живот и сбилось дыхание. Пострадавшая вызвала скорую, которая доставила ее в больницу Лапино. Трое суток она провела в реанимации, еще несколько дней — в обычной палате.
Сначала врачи не могли понять, чем заболела пациентка, но позже поставили диагноз: кишечная палочка EHEC и сальмонелла. Москвичка отметила, что отдала за лечение один миллион рублей, а компания до сих пор не связалась с ней и не извинилась. Она также предположила, что на площадке проблемы с санитарией.
Журналисты обратились за комментариями в Odmo Space. Однако там заявили, что узнали о ситуации после их звонка, и сказать о ней ничего не смогли.
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