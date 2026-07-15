Лифт с пассажирами рухнул с седьмого этажа в башне «Запад» «Москвы-Сити»
В башне «Запад» делового комплекса «Федерация» в «Москве-Сити» лифт с пассажирами рухнул вниз с отметки седьмого этажа. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент спровоцировало внезапное отключение электричества во всём здании. Подача энергии прекратилась, и все лифтовые кабины остановились. Однако один из подъёмников сорвался с тормозов и полетел в шахту.
Внутри кабины в момент падения находились несколько человек. Очевидцы уточнили, что люди покинули лифт самостоятельно, но не обошлось без травм. Пострадавшие жалуются на резкую боль в шейном отделе и колене. Медики уже осматривают их на месте.
Башня «Запад» имеет высоту 242 метра и насчитывает 62 этажа. Причины аварийной остановки оборудования и сбоя в электроснабжении сейчас выясняют специалисты управляющей компании.
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