15 июля 2026, 15:01

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Кузбассе четверо человек погибли, спасая тонувшего ребенка, который тоже не выжил. Об этом случае рассказал сотрудник МЧС Кузбасса Ярослав Максимов в рамках пресс-конференции ТАСС о происшествиях на водных объектах Сибири.





Так, по его словам, на берег пришли две женщины с детьми. Они расположились примерно в 50 метрах от воды. В какой-то момент младший ребенок начал захлебываться, старшие ребята побежали его спасать и тоже не смогли справиться с течением. Тогда к ним кинулись женщины, однако одна из них практически не умела плавать.





«В итоге пять человек мы просто не досчитались. Такой яркий пример, когда не стоит пренебрегать элементарными правилами. То есть, если дети у вас есть малолетние, то с ними в воде нужно находиться, не стоять там, где-то с берега наблюдать», — приводит «Сiбдепо» слова Максимова.