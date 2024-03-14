Москвичка перелезла через ограду и украла все подснежники в Ботаническом саду

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Женщина перелезла через ограждение у главного входа «Аптекарского огорода» и срезала все подснежники, сообщается в официальном Telegram-канале оранжереи.
Вполне вероятно, что москвичка руководствовалась сказкой советского писателя Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», по сюжету которой главная героиня любой ценой должна была добыть корзину подснежников. Однако в XXI веке такие действия, совершенные в общественном пространстве «Аптекарского огорода», являются противоправными.
По данным сотрудников оранжереи, подснежники расцвели 12 марта, их заметили у главного входа в Теневом саду.
Куратор коллекций растений открытого грунта «Аптекарского огорода» Алексей Филин отметил, что срезать или срывать что-либо в ботсаду незаконно. Однако искать воровку, по его словам, не будут.
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По данным сотрудников оранжереи, подснежники расцвели 12 марта, их заметили у главного входа в Теневом саду.
«Просто пока другие посетители не смогут полюбоваться подснежниками», — добавил специалист.
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Мария Федоровцева