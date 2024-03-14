Жуткие кадры: В Твери загорелся утеплитель на фасаде недостроенной многоэтажки

Фото: iStock/Muhammad Tahreer Abbas
В Твери в недостроенной многоэтажке вспыхнул утеплитель на фасаде здания. Происшествие привлекло внимание местных жителей, которые засняли страшные кадры на камеры своих телефонов, сообщает 112.
Сегодня жители Московского района Твери могут увидеть настоящее «фаер-шоу» — на Бурашевском шоссе на здании недостроенной многоэтажки полыхает утеплитель. Площадь возгорания достаточно приличная, практически в высоту самой новостройки.
Жители начали снимать пожар на камеры своих смартфонов, страшные кадры быстро распространились в сети. От охваченной пламенем постройки в небо валит черный дым.
По предварительным данным, пострадавших нет, рабочие успели выбежать на улицу. Причины возгорания устанавливаются.
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Мария Федоровцева