В Новокузнецке сын жестоко убил больного отца

06 февраля 2026, 09:40

Фото: iStock/tiero

В Новокузнецке 36-летний мужчина жестоко убил собственного больного отца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кузбассу.





Так, 3 февраля в квартире дома на улице Суданской сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес отцу не менее десяти ударов ножом, пишет VSE42.RU.





«Мужчина на почве личных неприязненных отношений, вызванных неспособностью отца к самостоятельному обслуживанию из-за болезни, нанес ему не менее десяти ударов ножом в область груди и шеи», — уточнили в ведомстве.