В Новокузнецке сын жестоко убил больного отца
В Новокузнецке 36-летний мужчина жестоко убил собственного больного отца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кузбассу.
Так, 3 февраля в квартире дома на улице Суданской сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес отцу не менее десяти ударов ножом, пишет VSE42.RU.
«Мужчина на почве личных неприязненных отношений, вызванных неспособностью отца к самостоятельному обслуживанию из-за болезни, нанес ему не менее десяти ударов ножом в область груди и шеи», — уточнили в ведомстве.
По данным «Сiбдепо», пожилой отец скончался на месте. Сотрудники СК и полиции оперативно задержали мужчину. На месте происшествия изъяли орудие убийства и поговорили со свидетелями. Для выяснения всех обстоятельств трагедии назначили несколько экспертиз. Следователи продолжают собирать доказательства преступления.