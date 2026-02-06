Россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвёздочного отеля в Египте
Россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвёздочного отеля в Египте. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
69-летняя жительница Самарской области Татьяна Ивановна впервые в жизни отправилась за границу. Вместе с подругой она остановилась в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. В первый день отпуска женщины наслаждались ужином с креветками в тесте и кальмарами. На следующее утро Татьяна почувствовала себя плохо: у неё появились диарея, рвота и высокая температура. Сначала она пыталась лечиться самостоятельно, но состояние не улучшалось. На третий день туристку госпитализировали.
Врачи взяли анализы, и по их результатам у Татьяны обнаружили сильное воспаление, вызванное бактериальной инфекцией. Кроме того, у неё выявили крайне тяжёлую анемию и токсическое повреждение печени, при котором уровень билирубина был повышен в 10 раз. У женщины началась рвота с кровью и септический шок. Он является реакцией иммунной системы на инфекцию и приводит к атаке организма на собственные ткани. Также у россиянки развилась полиорганная недостаточность, при которой органы начинают отказывать, и человек находится в критическом состоянии.
После 12 дней в больнице Татьяна скончалась. На её лечение потрачено почти 28 тысяч долларов (около 2,1 миллиона рублей). Все процедуры оплачивал госпиталь. Медики сообщили, что причиной смерти стал отказ сердца, но из-за денежного долга отказались выдать официальное заключение. Страховая компания готова покрыть расходы на транспортировку тела, но перед этим родные Татьяны должны выплатить клинике определённую сумму.
Часть средств уже собрали жители небольшого посёлка Мирный, откуда родом Татьяна. Однако из-за проблем с переводами за границу близкие не могут отправить деньги. Родные обратились за помощью в Консульство РФ. Тело и личные вещи умершей уже третью неделю остаются в госпитале, и каждый день за их хранение начисляется дополнительный долг.
