Мужчина и пять школьников изнасиловали девочку и сняли это на видео
В Индии шесть человек задержали после изнасилования несовершеннолетней. Об этом информирует Hindustan Times.
Трагедия произошла в штате Одиша, в школе, где девушка посещала вечерние занятия. 22-летний молодой человек вместе с пятью учениками ворвался в класс, пока там не было учителя, и уговорил девятиклассницу пойти с ними.
Злоумышленники отвезли школьницу в малолюдное место. Там они совершили групповое изнасилование. Весь процесс преступники снимали на телефоны.
После этого насильники разместили видео в социальных сетях и угрожали пострадавшей расправой, если она обратится за помощью в полицию. Вскоре кадры попали к отцу девочки. Он сразу же обратился в правоохранительные органы.
Полиция задержала шестерых участников преступления. 22-летнего мужчину арестовали, остальных отправили в исправительные учреждения. Ведётся расследование для выяснения роли каждого в произошедшем.
