Достижения.рф

Москвичка подожгла квартиру подруги из-за отказа дать дверную ручку

Суд приговорил москвичку к двум годам условно за поджог квартиры подруги
Фото: Istock/AMilkin

В Москве на Клинской улице женщина подожгла квартиру своей знакомой из-за отказа дать ей дверную ручку. Как сообщает «МК», инцидент произошёл накануне ночью.



Ранее судимая за грабёж москвичка вышла гулять с собакой и случайно захлопнула дверь собственной квартиры. Чтобы попасть домой, она решила взять у приятельницы дверную ручку, полагая, что у них похожие модели.

Однако знакомая отказала ей, объяснив, что собирается спать и искать ручку не будет. У самой хозяйки квартиры незадолго до этого сломался верхний замок, отверстие от которого она заткнула свёрнутой бумагой.

Разозлившись на отказ, гостья несколько минут барабанила в дверь, а затем достала зажигалку и подожгла бумажку в отверстии для замка. Огонь повредил входную дверь, линолеум и вещи в коридоре. Жертв нет. Полиция задержала поджигательницу. Суд признал её виновной и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком в два года.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0