Москвичка подожгла квартиру подруги из-за отказа дать дверную ручку
В Москве на Клинской улице женщина подожгла квартиру своей знакомой из-за отказа дать ей дверную ручку. Как сообщает «МК», инцидент произошёл накануне ночью.
Ранее судимая за грабёж москвичка вышла гулять с собакой и случайно захлопнула дверь собственной квартиры. Чтобы попасть домой, она решила взять у приятельницы дверную ручку, полагая, что у них похожие модели.
Однако знакомая отказала ей, объяснив, что собирается спать и искать ручку не будет. У самой хозяйки квартиры незадолго до этого сломался верхний замок, отверстие от которого она заткнула свёрнутой бумагой.
Разозлившись на отказ, гостья несколько минут барабанила в дверь, а затем достала зажигалку и подожгла бумажку в отверстии для замка. Огонь повредил входную дверь, линолеум и вещи в коридоре. Жертв нет. Полиция задержала поджигательницу. Суд признал её виновной и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком в два года.
