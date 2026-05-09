В Бурятии самолёт Ан-2 экстренно приземлился на дорогу
В Бурятии специалисты устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолёта Ан-2 на грунтовую дорогу в Еравинском районе. Подробности приводит Восточно-Сибирское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл около 16:00 (11:00 мск) во время работ по авиалесоохране. Воздушное судно выполняло мониторинг лесных пожаров. Самолёт совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК «Озёрный» по техническим причинам.
В СК отметили, что борт благополучно приземлился и никто не пострадал. Следователи организовали доследственную проверку по признакам возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Прокуратура, в свою очередь, проверит соблюдение законодательства о безопасности полётов.
