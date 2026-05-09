В Верхнем Ларсе сотни туристов застряли на КПП в сторону России
На КПП в Верхнем Ларсе сотни туристов ожидают въезда в Россию. Как сообщает Telegram-канал Baza, автобусы, грузовики и легковые машины стоят в очереди более пяти часов.
Путешественники рассказали, что границу на выезде из Армении и Грузии они прошли очень быстро, но на подъезде к российской стороне возникла огромная пробка. Транспорт движется крайне медленно. Машины растянулись в очередь на несколько километров.
По предварительным сведениям, затор образовался по двум причинам. Во-первых, пограничники и таможенники усилили досмотровые мероприятия. Во-вторых, на длинные праздничные и выходные дни значительно вырос поток туристов, желающих пересечь границу. Ситуация на КПП остаётся напряженной, однако официальные представители не комментируют происходящее.
