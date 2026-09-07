Москвичка похитила люксовые сумки из трёх магазинов в центре столицы

07 сентября 2026, 11:43

Полиция задержала москвичку за кражи брендовых сумок в центре столицы

Фото: Istock/blinow61

В центре столицы полиция задержала 33-летнюю гражданку по подозрению в серии краж из магазинов. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».