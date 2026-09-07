Москвичка похитила люксовые сумки из трёх магазинов в центре столицы
В центре столицы полиция задержала 33-летнюю гражданку по подозрению в серии краж из магазинов. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
Женщина похитила как минимум три сумки известных брендов из торговых точек одной сети, расположенных на Манежной площади, Маросейке и Большой Якиманке. Теперь ей грозит лишение свободы.
Злоумышленница действовала по отработанной схеме: она брала с витрин дорогие сумки, прятала их в личные вещи или под одежду, а на кассе оплачивала только незначительные покупки, например, косметику или аксессуары. Таким образом ей удавалось выносить брендовые товары, минуя кассовую зону.
Сотрудники уголовного розыска завели против москвички уголовное дело по факту хищения. В настоящее время следователи проверяют её на причастность к другим аналогичным эпизодам в столице — не исключено, что женщина могла совершать подобные кражи и ранее.
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