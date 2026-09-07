Таможенники изъяли в Санкт-Петербурге немаркированный табак на 79 млн рублей

07 сентября 2026, 11:35

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни изъяли из незаконного оборота почти полмиллиона единиц немаркированной табачной продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, общая стоимость изъятого составила 79 млн рублей.