Таможенники изъяли в Санкт-Петербурге немаркированный табак на 79 млн рублей
Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни изъяли из незаконного оборота почти полмиллиона единиц немаркированной табачной продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, общая стоимость изъятого составила 79 млн рублей.
Таможенники провели проверку на трёх складах в Центральном, Фрунзенском и Кировском районах Санкт-Петербурга. В ходе мероприятий они обнаружили 437 тыс. пачек сигарет производства ОАЭ и Беларуси.
Кроме того, в одном из помещений нашли около девяти тыс. электронных сигарет китайского производства, 17 тыс. флаконов с жидкостями для заправки и две тыс. упаковок жевательного табака из Швеции.
По фактам случившегося таможня решает вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение товаров и продукции без маркировки). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет и штраф до одного млн рублей. Таможенники уже передали материалы дела в региональное управление МВД России.
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