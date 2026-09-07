Стала известна предварительная причина крушения Boeing 767 в Майами
Предварительной причиной авиакатастрофы в Майами могла стать ошибка пилотирования при посадке. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Установлено, что грузовой Boeing 767 приземлился слишком поздно — примерно в 1,2 километра от начала разрешённого участка полосы. На торможение у экипажа оставалось около 1,4 километра.
Самолёт не смог остановиться и на скорости более 200 км/ч выкатился за пределы аэродрома. Посадка проходила в сложных метеоусловиях: во время грозы и при нестабильном ветре, направление которого резко менялось, а порывы достигали 48 км/ч.
Это сильно раскачивало воздушное судно. После выкатывания лайнер протаранил несколько автомобилей и загорелся. Погибли минимум пять человек, ещё пять пострадали. Два пилота находятся в тяжёлом состоянии.
Читайте также: