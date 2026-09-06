В Дагестане тело утонувшего в водохранилище юноши нашли спустя 13 суток

06 сентября 2026, 21:05

Фото: Istock/Lemon_tm

В Шамилькале завершили поиски юноши, который утонул 25 августа во время катания на сапбордах в Ирганайском водохранилище. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.