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В Дагестане тело утонувшего в водохранилище юноши нашли спустя 13 суток

Фото: Istock/Lemon_tm

В Шамилькале завершили поиски юноши, который утонул 25 августа во время катания на сапбордах в Ирганайском водохранилище. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.



Поисковая операция длилась 13 суток. Спасатели применяли эхолоты и телеуправляемые аппараты. Работы осложняли большая глубина, сложный рельеф дна и плохая видимость. 6 сентября специалисты обнаружили и извлекли тело парня 2006 года рождения с 60-метровой глубины.

Для этого использовали телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «РБ Мираж». Родственники опознали погибшего, тело передали им. К работам привлекли 18 человек и четыре единицы техники. Сотрудники проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

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