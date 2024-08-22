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Москвичка получила химические ожоги после умывания

Baza: женщина получила химические ожоги после умывания
22 августа 2024, 21:01
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Химические ожоги после умывания получила жительница Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. Журналисты уточнили, что супружеская пара живет вместе, но уже разводится. Все произошло 18 августа, когда Анна (все имена в тексте изменены) почувствовала от волос резкий запах химии.
Посмотрев на шампунь, она поняла, что у него странный цвет. Ради эксперимента она смешала шампунь со средством для очистки труб и получила идентичную цветовую гамму.

Умывшись перед сном, женщина, собравшись спать, почувствовала боль в глазах, вместе с ними «горела» и кожа. Оказалось, что и в умывалке было средство для труб.



В больнице медики поставили пациентке химическое раздражение глазной конъюктивы.

Анна рассказала следователям, что подозревает в содеянном супруга Алексея, поскольку тот, по ее словам, способен на подлость.

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#россия
#москва
#новости
#косметика
#ожоги
Суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН за незаконную миграцию нигерийцев
22 августа 2024, 20:42

Тверской суд Москвы арестовал преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию незаконной миграции нигерийцев в Россию. Об этом сообщила пресс-служба суда в беседе с РИА Новости. По данным инстанции, на время следствия педагога отправили в СИЗО на 2 месяца — до 8 ноября.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года», — заявили в суде.
Отмечается, что действия преподавателя квалифицировали как организацию незаконного въезда иностранцев РФ группой лиц по предварительному сговору, максимальный срок по которой — семь лет колонии.

По информации следствия, Экпободо Оввигхо Раймонд вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.

По данным агентства, задержанный преподавал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а его научрук отзывается о нем, как о спокойном и интеллигентном молодом человеке.

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«Муж на час» для всей деревни: Мигрант зарубил 83-летнего полковника ВВС из-за денег
В Москве арестован мигрант, убивший 83-летнего полковника авиации
22 августа 2024, 20:42

Фото: istock / innovatedcaptures

Суд Москвы заключил под стражу до 19 октября Назарали Султонова, который расправился с отставным полковником авиации 82-летним Виктором Селезнёвым в его доме в Новой Москве, после чего тяжело ранил его 80-летнюю супругу. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этой кровавой расправы.

Забили топором до смерти и подожгли

Вечером 19 августа в подмосковном селе Ярцево, где проживает около 140 человек, начался пожар. Местные жители СНТ «Полет» заметили дым и пламя из окна дома, принадлежащего пенсионерам.

Полковник был убит на месте, мигрант проломил ему череп топором. На шум выбежала Людмила и тоже получила несколько ударов. Убедившись, что пенсионеры мертвы, Назар попробовал поджечь дом, чтобы уничтожить улики. Заметив, что огонь зажег футболку Виктора, мужчина поспешно выбежал на улицу.

Соседка заметила дым, прибежала к Селезневым и обнаружила тела. Преодолевая шок, она смогла погасить огонь и вызвать полицию и скорую помощь. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть хозяина, в то время как женщина еще подавала признаки жизни. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сейчас врачи пытаются спасти ее жизнь.

Фото: istock / photovs

Убитый Виктор Селезнев являлся полковником ВВС в отставке. Источник РЕН.ТВ утверждает, что у него было множество наград за службу. Много лет он трудился на Внуковском авиаремонтном заводе и вышел на пенсию несколько лет назад.

Почти что член семьи

Убийцей оказался местный житель Назарали, помогающий преклонной паре по хозяйству. Местные жители рассказали aif.ru, что никто даже не знал его настоящего имени, все называли просто Назаром.

Назар работал дворником в офисно-складском центре на Варшавском шоссе в Москве. А в свободное от работы время подрабатывал оказанием услуг жителям деревни.

Мужчина взял на себя все заботы: он ухаживал за домом, стриг траву на придомовой территории и совершал походы в магазин за продуктами. Он стал для стариков практически родственником.

«Также Назар часто сопровождал Селезневых в их походах в лес за грибами. Старики были завзятыми грибниками, но они уже слабели, помощь в лесу могла понадобиться, да и тяжелые корзины с добычей они уже таскать не могли. Утром в понедельник Виктор Владимирович, Людмила и Назар пошли в лес. Около 12 дня они вернулись домой. И неожиданно Назар набросился на стариков с арматурой», — говорят местные.
Уже на следующее утро правоохранительные органы идентифицировали преступника. Назара задержали в доме, где он проживал со своим отцом Борисом. Оба – и отец, и сын – были взяты под стражу.
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«Муж на час» для всей деревни

По словам местных жителей, в начале 2000-х в Ярцеве неожиданно появился худощавый, истощённый мужчина. Он бродил по дворам и предлагал свои услуги, был готов выполнять любую работу за незначительную плату.

Мужчина признавался, что оказался в трудной ситуации и страдает от голода. Люди начали нанимать его из сострадания: кому-то требовалось покосить траву, кому-то нарубить дров, а кому-то вскопать огород. Чужак работал так ответственно и запрашивал за свои услуги лишь символическую сумму, иногда соглашаясь на еду в качестве оплаты, что вскоре сделало его незаменимым помощником. Он стал своего рода «мужем на час» для всей деревни.

«Он просил называть его Борисом, а настоящее его имя и не знает никто. Потом он устроился сторожем в Большой Дом. Так мы называем имение, построенное на месте снесенной деревенской школы. Там хозяева уже раза два за это время сменились, а Боря не менялся. Его продавали вместе с домом», — рассказывают местные.

Бордель в хозяйском доме

Большую часть времени имение пустовало, чем Борис активно пользоваться. Сначала он привез свои детей, затем жену, а после и вовсе каких-то посторонних женщин.

Местные жители признаются, что такое соседство стало вызывать у них неудобство, но пожаловаться было не на кого — связаться с владельцами никто не смог. Тогда пришлось обратиться к правоохранителям, чтобы те ликвидировали бордель.

Возможные мотивы

Жители Ярцева отмечали, что Назар всегда был вежлив, заботлив и радушен. По его словам, он купил два дома на родине, где живет его супруга с детьми. У убийцы трое детей, у самого младшего ДЦП.

На допросе в СК Назар сообщил, что убил полковника Селезнева с целью ограбления, так как ему срочно требовалась значительная сумма денег для лечения своего сына. После совершения преступления, он забрал банковскую карточку жертвы и перевел с ее счета средства на свой.

Фото: СК РФ по Москве

Тем не менее, как оказалось, ему удалось все-таки раздобыть деньги. И это не имело отношения к ограблению полковника.

«Наш директор дал ему в долг. Какую сумму? Не скажу, и вообще, к чему теперь поднимать вопросы о деньгах», — рассказал житель деревни, который и устроил Назара в свою компанию дворником.
Получается, что сумма, которую Назар взял в долг, была недостаточной, или пришло время расплачиваться, и начальник стал жестче к дворнику. Возможно, убитый Селезнев пообещал помочь Назару деньгами. Но вернувшись из леса, он сообщил, что не получится. И тогда разгневанный мужчина набросился на старика с монтировкой.

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Нациста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск — Генпрокуратура
22 августа 2024, 20:02

Фото: istockphoto/Sittipol Sukuna

Нацист Ярослав Хунка (Гунько) объявлен в международный розыск, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве уточнили, что запрос на экстрадицию из Канады бывшего члена карательного отряда СС был направлен еще в декабре 2023 года. Известно, что Хунка причастен к убийству как минимум 500 граждан СССР.

Однако компетентные органы за рубежом отказались выдать нациста, чем нарушили принцип неотвратимого наказания. При этом российские прокуроры добились, чтобы Хунку включили в базу данных Интерпола.

Если текущее местоположение Хунки установят, ведомство направит запрос на его выдачу.

Хунка получил известность во время выступления главы киевского режима Владимира Зеленского в канадском парламенте. Зеленский аплодировал 98-летнему нацисту.

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В Гончачхирском ущелье на Домбае люди заблокированы из-за пожара

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#россия
#генпрокуратура
#нацизм
#криминал
#розыск
#новости
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В Гончачхирском ущелье на Домбае люди заблокированы из-за пожара
22 августа 2024, 19:49

Фото: istockphoto/Toa55

В Гоначхирском ущелье на Домбае полыхает сильный пожар. Люди оказались заблокированы и не могут выехать оттуда.
Точное их количество неизвестно, сообщает телеграм-канал Baza. Сейчас их пытаются вывести из опасного места семь спасателей. Пожар начался накануне, 21 августа, но сегодня огонь разгорелся гораздо сильнее. Над ущельем поднимается огромный столб дыма. Сообщают о нескольких десятках легковых автомобилей и одном микроавтобусе, принадлежащих заблокированным туристам.

В район пожара работают семеро сотрудников спасательной службы. Они пытаются отвести людей к озеру Туманлы-Кёль, подальше от очага задымления, где пока есть чем дышать. Пожар тушат с двух сторон, но пока локализовать его не удаётся.

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#спасатели
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Приговор в 4 года напавшему на юношу в Москве бойцу джиу-джитсу вступил в силу
22 августа 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил четыре года и 10 месяцев колонии, его приговор вступил в законную силу, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Спортсмену инкриминировали статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для человеческой жизни, совершенное по хулиганским мотивам.
«Московский городской суд оставил без изменения приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Серика Ибатова…» — сказано в сообщении ведомства.
Мужчину взяли в январе, его подозревали в избиении подростка на Домостроительной улице. Осужденный сбил мальчика с ног, а потом стал добивать, нанося удары по голове. Срок он получил еще в мае.

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#россия
#москва
#криминал
#новости
#суд
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Названо число цистерн на пароме в порту «Кавказ»
Тридцать цистерн с топливом были на пароме в порту «Кавказ»
22 августа 2024, 19:05

Фото: istockphoto/grafoto

На горящем в порту «Кавказ» пароме находились 30 цистерн с топливом, сообщил руководитель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков у себя в Telegram-канале.
«На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется», — говорится в сообщении чиновника.
Ранее сообщалось, что Киев атаковал паром с топливом в порту «Кавказ». На место происшествия направили пожарный поезд. По предварительным данным, на пароме могли находиться пять человек.

О дыме с Таманского полуострова перед этим сообщили юзеры в сети. Позже в оперштабе официально подтвердили информацию.

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#россия
#пожар
#топливо
#краснодарский край
#новости
#всу
#украина
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В Италии назвали возможную причину крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии
Судостроитель Костантино: причиной гибели яхты Bayesian стал человеческий фактор
22 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Alena Matrosova

Причиной крушения у берегов Сицилии яхты Bayesian стали ошибки, совершённые экипажем и пассажирами. Такое мнение высказал Джованни Костантино, глава компании The Italian Sea Group, которая построила судно.
В интервью газете Corriere della Sera эксперт-судостроитель указал, что все действия, предпринятые пассажирами и членами команды, указывают на то, что ими был совершён «длинный перечень ошибок».

«Люди не должны были находиться в каютах, корабль не должен был стоять на якоре», — заявил Костантини.

Он подчеркнул, что это тем более странно, так как экипаж не мог не знать о надвигающемся шторме. Он упоминался в ежедневном прогнозе погоды, а сицилийские рыбаки не вышли в море в тот день.

По утверждению Костантино, затонувшая Bayesian была одной из самой надёжных яхт, по сути непотопляемой. Он уверен, что судно не потеряло бы устойчивость, если бы были приняты все необходимые меры предосторожности. Эксперт также напомнил, что в 2005 другие яхты благополучно пережили Катрину, самый разрушительный ураган в истории США.

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#судно
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#рыбаки
#меры
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На горящем пароме в порту «Кавказ» могло быть пять человек
22 августа 2024, 18:34

Фото: istockphoto/Brad Kathrins

Пять человек, по предварительной информации, находились в момент атаки со стороны боевиков ВСУ на горящем в порту «Кавказ» пароме в Краснодарском крае, пишет РИА Новости. Экстренные службы уточнили журналистам, что судьбу людей сейчас выясняют.
Как сообщалось ранее, к месту горения топлива направили пожарный поезд. Площадь возгорания, количество пострадавших и другая информация уточняется.

Известно, что движение по Крымскому мосту перекрыто. Перед этим пользователи сети сообщали о дыме со стороны Таманского полуострова. Позже информацию подтвердили в оперштабе.

Украинские боевики регулярно атакуют гражданские объекты.

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#россия
#пожар
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#всу
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#новости
#крымский мост
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В Бурятии пятилетний ребенок на тракторе задавил брата
22 августа 2024, 17:53

Фото: istockphoto / dusanpetkovic

В Джидинском районе Бурятии пятилетний мальчик без присмотра взрослых завёл трактор, стоявший во дворе дома, и переехал своего семилетнего брата. Об этом сообщила Газета.ру.
Инцидент произошёл в селе Оер. Во время игры во дворе частного дома пятилетний мальчик забрался в кабину трактора, который был припаркован рядом, смог завести двигатель и проехал на нём несколько метров. К сожалению, под колёсами сельхозтехники оказался его брат.

«Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Подробности о его состоянии не сообщаются. По факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют, где находились родители несовершеннолетних в момент происшествия», — поделились в издании.

Ранее в Еланском районе Волгоградской области произошёл похожий случай. Четырёхлетний ребёнок сел за руль отцовского автомобиля и наехал на свою сестру. Он смог завести машину, и она тронулась с места, переехав годовалую девочку, которая играла возле автомобиля.

Пострадавшую доставили в детскую больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

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