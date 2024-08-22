Москвичка получила химические ожоги после умывания

Фото: istockphoto/Iulianna Est
Химические ожоги после умывания получила жительница Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. Журналисты уточнили, что супружеская пара живет вместе, но уже разводится. Все произошло 18 августа, когда Анна (все имена в тексте изменены) почувствовала от волос резкий запах химии.
Посмотрев на шампунь, она поняла, что у него странный цвет. Ради эксперимента она смешала шампунь со средством для очистки труб и получила идентичную цветовую гамму.
Умывшись перед сном, женщина, собравшись спать, почувствовала боль в глазах, вместе с ними «горела» и кожа. Оказалось, что и в умывалке было средство для труб.
В больнице медики поставили пациентке химическое раздражение глазной конъюктивы.
Анна рассказала следователям, что подозревает в содеянном супруга Алексея, поскольку тот, по ее словам, способен на подлость.
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Умывшись перед сном, женщина, собравшись спать, почувствовала боль в глазах, вместе с ними «горела» и кожа. Оказалось, что и в умывалке было средство для труб.
В больнице медики поставили пациентке химическое раздражение глазной конъюктивы.
Анна рассказала следователям, что подозревает в содеянном супруга Алексея, поскольку тот, по ее словам, способен на подлость.
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Никита Кротов