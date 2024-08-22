«Муж на час» для всей деревни: Мигрант зарубил 83-летнего полковника ВВС из-за денег

Суд Москвы заключил под стражу до 19 октября Назарали Султонова, который расправился с отставным полковником авиации 82-летним Виктором Селезнёвым в его доме в Новой Москве, после чего тяжело ранил его 80-летнюю супругу. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этой кровавой расправы.
Полковник был убит на месте, мигрант проломил ему череп топором. На шум выбежала Людмила и тоже получила несколько ударов. Убедившись, что пенсионеры мертвы, Назар попробовал поджечь дом, чтобы уничтожить улики. Заметив, что огонь зажег футболку Виктора, мужчина поспешно выбежал на улицу.
Соседка заметила дым, прибежала к Селезневым и обнаружила тела. Преодолевая шок, она смогла погасить огонь и вызвать полицию и скорую помощь. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть хозяина, в то время как женщина еще подавала признаки жизни. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сейчас врачи пытаются спасти ее жизнь.
Фото: istock / photovs
Убитый Виктор Селезнев являлся полковником ВВС в отставке. Источник РЕН.ТВ утверждает, что у него было множество наград за службу. Много лет он трудился на Внуковском авиаремонтном заводе и вышел на пенсию несколько лет назад.
Назар работал дворником в офисно-складском центре на Варшавском шоссе в Москве. А в свободное от работы время подрабатывал оказанием услуг жителям деревни.
Мужчина взял на себя все заботы: он ухаживал за домом, стриг траву на придомовой территории и совершал походы в магазин за продуктами. Он стал для стариков практически родственником.
Мужчина признавался, что оказался в трудной ситуации и страдает от голода. Люди начали нанимать его из сострадания: кому-то требовалось покосить траву, кому-то нарубить дров, а кому-то вскопать огород. Чужак работал так ответственно и запрашивал за свои услуги лишь символическую сумму, иногда соглашаясь на еду в качестве оплаты, что вскоре сделало его незаменимым помощником. Он стал своего рода «мужем на час» для всей деревни.
Местные жители признаются, что такое соседство стало вызывать у них неудобство, но пожаловаться было не на кого — связаться с владельцами никто не смог. Тогда пришлось обратиться к правоохранителям, чтобы те ликвидировали бордель.
На допросе в СК Назар сообщил, что убил полковника Селезнева с целью ограбления, так как ему срочно требовалась значительная сумма денег для лечения своего сына. После совершения преступления, он забрал банковскую карточку жертвы и перевел с ее счета средства на свой.
Фото: СК РФ по Москве
Тем не менее, как оказалось, ему удалось все-таки раздобыть деньги. И это не имело отношения к ограблению полковника.
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Забили топором до смерти и подожглиВечером 19 августа в подмосковном селе Ярцево, где проживает около 140 человек, начался пожар. Местные жители СНТ «Полет» заметили дым и пламя из окна дома, принадлежащего пенсионерам.
Полковник был убит на месте, мигрант проломил ему череп топором. На шум выбежала Людмила и тоже получила несколько ударов. Убедившись, что пенсионеры мертвы, Назар попробовал поджечь дом, чтобы уничтожить улики. Заметив, что огонь зажег футболку Виктора, мужчина поспешно выбежал на улицу.
Соседка заметила дым, прибежала к Селезневым и обнаружила тела. Преодолевая шок, она смогла погасить огонь и вызвать полицию и скорую помощь. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть хозяина, в то время как женщина еще подавала признаки жизни. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сейчас врачи пытаются спасти ее жизнь.
Фото: istock / photovs
Убитый Виктор Селезнев являлся полковником ВВС в отставке. Источник РЕН.ТВ утверждает, что у него было множество наград за службу. Много лет он трудился на Внуковском авиаремонтном заводе и вышел на пенсию несколько лет назад.
Почти что член семьиУбийцей оказался местный житель Назарали, помогающий преклонной паре по хозяйству. Местные жители рассказали aif.ru, что никто даже не знал его настоящего имени, все называли просто Назаром.
Назар работал дворником в офисно-складском центре на Варшавском шоссе в Москве. А в свободное от работы время подрабатывал оказанием услуг жителям деревни.
Мужчина взял на себя все заботы: он ухаживал за домом, стриг траву на придомовой территории и совершал походы в магазин за продуктами. Он стал для стариков практически родственником.
«Также Назар часто сопровождал Селезневых в их походах в лес за грибами. Старики были завзятыми грибниками, но они уже слабели, помощь в лесу могла понадобиться, да и тяжелые корзины с добычей они уже таскать не могли. Утром в понедельник Виктор Владимирович, Людмила и Назар пошли в лес. Около 12 дня они вернулись домой. И неожиданно Назар набросился на стариков с арматурой», — говорят местные.Уже на следующее утро правоохранительные органы идентифицировали преступника. Назара задержали в доме, где он проживал со своим отцом Борисом. Оба – и отец, и сын – были взяты под стражу.
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«Муж на час» для всей деревниПо словам местных жителей, в начале 2000-х в Ярцеве неожиданно появился худощавый, истощённый мужчина. Он бродил по дворам и предлагал свои услуги, был готов выполнять любую работу за незначительную плату.
Мужчина признавался, что оказался в трудной ситуации и страдает от голода. Люди начали нанимать его из сострадания: кому-то требовалось покосить траву, кому-то нарубить дров, а кому-то вскопать огород. Чужак работал так ответственно и запрашивал за свои услуги лишь символическую сумму, иногда соглашаясь на еду в качестве оплаты, что вскоре сделало его незаменимым помощником. Он стал своего рода «мужем на час» для всей деревни.
«Он просил называть его Борисом, а настоящее его имя и не знает никто. Потом он устроился сторожем в Большой Дом. Так мы называем имение, построенное на месте снесенной деревенской школы. Там хозяева уже раза два за это время сменились, а Боря не менялся. Его продавали вместе с домом», — рассказывают местные.
Бордель в хозяйском домеБольшую часть времени имение пустовало, чем Борис активно пользоваться. Сначала он привез свои детей, затем жену, а после и вовсе каких-то посторонних женщин.
Местные жители признаются, что такое соседство стало вызывать у них неудобство, но пожаловаться было не на кого — связаться с владельцами никто не смог. Тогда пришлось обратиться к правоохранителям, чтобы те ликвидировали бордель.
Возможные мотивыЖители Ярцева отмечали, что Назар всегда был вежлив, заботлив и радушен. По его словам, он купил два дома на родине, где живет его супруга с детьми. У убийцы трое детей, у самого младшего ДЦП.
На допросе в СК Назар сообщил, что убил полковника Селезнева с целью ограбления, так как ему срочно требовалась значительная сумма денег для лечения своего сына. После совершения преступления, он забрал банковскую карточку жертвы и перевел с ее счета средства на свой.
Фото: СК РФ по Москве
Тем не менее, как оказалось, ему удалось все-таки раздобыть деньги. И это не имело отношения к ограблению полковника.
«Наш директор дал ему в долг. Какую сумму? Не скажу, и вообще, к чему теперь поднимать вопросы о деньгах», — рассказал житель деревни, который и устроил Назара в свою компанию дворником.Получается, что сумма, которую Назар взял в долг, была недостаточной, или пришло время расплачиваться, и начальник стал жестче к дворнику. Возможно, убитый Селезнев пообещал помочь Назару деньгами. Но вернувшись из леса, он сообщил, что не получится. И тогда разгневанный мужчина набросился на старика с монтировкой.
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Алина Юрчак