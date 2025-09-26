В Китае признали изнасилование работницы ее начальником производственной травмой
В Китае изнасилование работницы ее начальником признали производственной травмой. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).
Все произошло, когда сотрудница Цуй Лили и ее руководитель Ван находились в командировке. Они остановились в гостиничном номере, где позже вместе выпивали. В какой-то момент мужчина набросился на женщину и надругался над ней. Насильника приговорили к четырем годам тюрьмы, а его подчиненную уволили за прогул.
Пострадавшая обратилась в суд, сообщив о потере работы и тяжелых психологических последствиях. Суд удовлетворил ее иск к бывшему работодателю о компенсации в размере 160 тысяч долларов. При этом он связал причинение вреда здоровью с исполнением трудовых обязанностей.
