Появились подробности о россиянке, сбитой насмерть катером в Турции

SHOT: Россиянка, сбитая насмерть катером в Анталье, погибла в первый день отпуска
Фото: iStock/Soumen Hazra

Российская туристка, сбитая катером в турецкой Анталье, погибла в первый день отпуска. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По словам родственников 42-летней Линары Музиповой, они пока не знают, когда появится возможность забрать ее тело, но уже готовят документы. 20-летняя дочь женщины рассказала, что 24 сентября ее мать одна отправилась в Турцию. Она часто путешествовала в одиночку и не первый раз отдыхала в Анталье. Отмечается, что россиянка работала бухгалтером.

Напомним, трагедия произошла на курорте Кемер, когда туристка пошла купаться и заплыла за буйки. В тот момент в акватории курсировал катер, предлагавший услуги парасейлинга — полеты на парашюте над морем. Капитан судна на большой скорости налетел на отдыхающую, причинив ей смертельные травмы. Вскоре его и владельца компании задержали.

Лидия Пономарева

