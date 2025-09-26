Появились подробности о россиянке, сбитой насмерть катером в Турции
Российская туристка, сбитая катером в турецкой Анталье, погибла в первый день отпуска. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам родственников 42-летней Линары Музиповой, они пока не знают, когда появится возможность забрать ее тело, но уже готовят документы. 20-летняя дочь женщины рассказала, что 24 сентября ее мать одна отправилась в Турцию. Она часто путешествовала в одиночку и не первый раз отдыхала в Анталье. Отмечается, что россиянка работала бухгалтером.
Напомним, трагедия произошла на курорте Кемер, когда туристка пошла купаться и заплыла за буйки. В тот момент в акватории курсировал катер, предлагавший услуги парасейлинга — полеты на парашюте над морем. Капитан судна на большой скорости налетел на отдыхающую, причинив ей смертельные травмы. Вскоре его и владельца компании задержали.
