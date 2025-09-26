Появились подробности о россиянке, сбитой насмерть катером в Турции

26 сентября 2025, 09:55

SHOT: Россиянка, сбитая насмерть катером в Анталье, погибла в первый день отпуска

Фото: iStock/Soumen Hazra

Российская туристка, сбитая катером в турецкой Анталье, погибла в первый день отпуска. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.