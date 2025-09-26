Полицейский установил скрытую камеру в женском туалете и тайно снимал женщин

26 сентября 2025, 07:40

В Японии арестовали полицейского, установившего скрытую камеру в женском туалете

Фото: iStock/Borislav

В Японии арестовали полицейского из префектуры Сидзуока, который установил скрытую камеру в женском туалете на работе. Об этом пишет газета Japan Today.