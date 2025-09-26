Полицейский установил скрытую камеру в женском туалете и тайно снимал женщин
В Японии арестовали полицейского из префектуры Сидзуока, который установил скрытую камеру в женском туалете на работе. Об этом пишет газета Japan Today.
Речь идет о 45-летнем Тетсудзо Судзуки из города Какегава. Расследование начали после того, как одна из его коллег обнаружила шпионское устройство на втором этаже.
Следователи сделали вывод, что в конце апреля его поставил именно Судзуки. По версии обвинения, с этого момента и до начала июня, когда все вскрылось, он не раз тайно снимал женщин. Сейчас считается, что за этот месяц из-за его действий пострадали три коллеги и посетительницы. При этом сам полицейский отрицает свою вину.
Ранее сообщалось, что в Австралии поместили под домашний арест хирурга Райана Чо, которого обвиняют в установке скрытых камер в женских туалетах нескольких больниц.
