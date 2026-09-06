06 сентября 2026, 18:22

Москвичка сделала липосакцию и попала в больницу с гнойным воспалением ягодицы

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Москвичка попала в больницу с гнойным воспалением ягодицы после операции по удалению лишнего жира. Об этом пишет Baza.