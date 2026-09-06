Москвичка попала в больницу с гнойным воспалением ягодицы после операции по удалению лишнего жира
Москвичка попала в больницу с гнойным воспалением ягодицы после операции по удалению лишнего жира. Об этом пишет Baza.
Год назад Мария обратилась к косметологу для проведения липосакции. Процедуру оказали без заключения договора и оформления чеков, все договорённости были устными. Однако вместо желаемого результата на животе появились бугры и неровности.
Врач предложила исправить ситуацию, и через полгода пациентка согласилась на повторную операцию. Но и после второго хирургического вмешательства проблема не исчезла.
В июле, после второй операции, у Марии образовался абсцесс размером около двух сантиметров. Девушку срочно госпитализировали и провели операцию под наркозом. После этого она провела четыре дня в больнице.
Теперь Марии необходимо оплатить дополнительные расходы на устранение последствий в размере 510 тысяч рублей. Кроме того, пострадавшая требует возврата 90 тысяч за повторную операцию и компенсацию морального вреда, что в сумме составляет более миллиона рублей.
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