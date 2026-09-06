Женщина пыталась взорвать дом бывшего мужа вместе с его новой возлюбленной
В Тюменской области женщина пыталась устроить взрыв в доме бывшего мужа и его сожительницы. Об этом информирует СУ СК региона.
По информации следствия, происшествие случилось в СНТ «Источник». 50-летняя женщина взяла из печи раскалённые дрова и вошла с ними в летнюю кухню, где находились её бывший супруг и его новая избранница. Она положила дрова вокруг газового баллона и, повернув вентиль, покинула помещение.
Однако её действия не привели к желаемому результату благодаря оперативным действиям мужчины. Он вовремя заметил возгорание, потушил огонь водой и вызвал полицию. Дело с обвинительным заключением было передано в суд, где обвиняемой может грозить длительное тюремное заключение.
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