Женщина пыталась взорвать дом бывшего мужа вместе с его новой возлюбленной

06 сентября 2026, 11:59

В Тюменской области женщина пыталась взорвать дом бывшего из ревности

Фото: iStock/zoka74

В Тюменской области женщина пыталась устроить взрыв в доме бывшего мужа и его сожительницы. Об этом информирует СУ СК региона.