Москвичка попала в реанимацию и получила тромб в легких после маммопластики

21 июня 2026, 11:26

Baza: Жительница Москвы попала в реанимацию после маммопластики

Фото: istockphoto/sudok1

В Москве пациентка пластической клиники попала в реанимацию с тромбоэмболией легочной артерии после увеличения груди. Об этом информирует Telegram-канал Baza.