Москвичка попала в реанимацию и получила тромб в легких после маммопластики
В Москве пациентка пластической клиники попала в реанимацию с тромбоэмболией легочной артерии после увеличения груди. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Пострадавшая, 32-летняя Вероника, прошла все предоперационные обследования. Однако, как выяснилось позднее, врачи не придали значения повышенной свертываемости крови, выявленной по анализам. В таких случаях стандартно назначается профилактика тромбообразования либо операция отклоняется, но пациентку прооперировали без дополнительных мер.
Через несколько дней после вмешательства женщина поступила в больницу с жалобами на сильную одышку. Обследование выявило критическое состояние: помимо инфицирования послеоперационных швов и некроза тканей молочных желез, диагностировали тромб, перекрывающий легочные сосуды.Медики отметили, что промедление с госпитализацией могло привести к остановке сердца.
По данным источника, руководство клиники предложило Веронике возврат стоимости подтяжки, но отказывается признавать врачебную ошибку. Пострадавшая намерена добиваться денежной компенсации, ей предстоит продолжительное восстановление и повторные операции по реконструкции груди.
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