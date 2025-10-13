«Маммопластика и ринопластика»: Названы самые популярные пластические операции у россиян

13 октября 2025, 12:09

Хирург Прохода: осенью растёт спрос на пластические операции

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Осенью россияне чаще обращаются к пластическим хирургам. Об этом рассказал руководитель Центра пластической хирургии сети клиник «Будь Здоров», врач-пластический хирург Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» Евгений Прохода.





Эксперт отметил, что многие считают, что осенью реабилитация после операций проходит легче, чем в тёплое время года. Однако он подчеркнул, что эти опасения не имеют под собой оснований и подтверждений.





«Во многом проведение операций летом, с учётом повышенного солнечного света, стимулирует выработку витамина Д, который ускоряет заживление ран, особенно в условиях бедного на солнечный свет мегаполиса, такого как Москва», — пояснил Прохода в беседе с Life.ru.