«Маммопластика и ринопластика»: Названы самые популярные пластические операции у россиян
Хирург Прохода: осенью растёт спрос на пластические операции
Осенью россияне чаще обращаются к пластическим хирургам. Об этом рассказал руководитель Центра пластической хирургии сети клиник «Будь Здоров», врач-пластический хирург Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» Евгений Прохода.
Эксперт отметил, что многие считают, что осенью реабилитация после операций проходит легче, чем в тёплое время года. Однако он подчеркнул, что эти опасения не имеют под собой оснований и подтверждений.
«Во многом проведение операций летом, с учётом повышенного солнечного света, стимулирует выработку витамина Д, который ускоряет заживление ран, особенно в условиях бедного на солнечный свет мегаполиса, такого как Москва», — пояснил Прохода в беседе с Life.ru.
Он также добавил, что многие пациенты летом предпочитают провести отпуск на море, а вторую его часть уже планируют посвятить эстетическим процедурам.
Прохода уточнил, что наибольшей популярностью среди россиян пользуются маммопластика и ринопластика. Кроме того, всё чаще пациенты проявляют интерес к эндоскопическому лифтингу лица.