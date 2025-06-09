09 июня 2025, 16:23

Дмитрий Тарасов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Модель Анастасия Костенко и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, ранее активно делились новостями о своей жизни в соцсетях, но этой весной внезапно исчезли из поля зрения. Подписчики начали задаваться вопросом о причинах их отсутствия. Появились даже слухи о возможных трудностях в отношениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Финансовые трудности Маммопластика за два миллиона рублей Борьба с «призраком» Бузовой Дом с историей Размышления о разводе Три жены футболиста Брак с Оксаной Пономаренко Роман с Ольгой Бузовой Новая любовь: Анастасия Костенко

Финансовые трудности

«Живу на старых дрожжах. Я сейчас безработный», — сказал он.

Фото: iStock/Dejan Sarec



Маммопластика за два миллиона рублей

«Ленивая, ленивая!» — заявил он, что смутило Костенко.

Борьба с «призраком» Бузовой

Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)



Дом с историей

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* @kostenko.94)



Размышления о разводе

«Советую заниматься собой»: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в безделье

Три жены футболиста

Брак с Оксаной Пономаренко

Роман с Ольгой Бузовой

Новая любовь: Анастасия Костенко