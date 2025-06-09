Борьба с «призраком» Бузовой, слухи о разводе и маммопластика за два миллиона: Куда исчезла жена Тарасова, Анастасия Костенко?
Модель Анастасия Костенко и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, ранее активно делились новостями о своей жизни в соцсетях, но этой весной внезапно исчезли из поля зрения. Подписчики начали задаваться вопросом о причинах их отсутствия. Появились даже слухи о возможных трудностях в отношениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Финансовые трудностиАнастасия Костенко и Дмитрий Тарасов оказались в центре внимания из-за слухов о финансовых трудностях семьи. В интервью на «Новом Радио» Тарасов признался, что его близкие столкнулись с серьезными проблемами и вынуждены экономить. Он рассказал, что вложил значительные средства в неудачное предприятие и сейчас остался без работы.
«Живу на старых дрожжах. Я сейчас безработный», — сказал он.
Ситуация вызывает беспокойство, особенно учитывая, что у пары четверо детей. Анастасия, похоже, не разделяет оптимистичного взгляда мужа на их трудности. В то время как Тарасов рассматривает это как вызов, Костенко, вероятно, понимает всю серьезность ситуации и необходимость заботиться о семье. В условиях финансовых сложностей именно Анастасия стала основным источником дохода. У нее есть онлайн-магазин одежды, а также она активно зарабатывает на рекламе в своем блоге. Ее подписчики могут видеть множество рекламных постов, включая недавнее видео о посещении стоматолога с детьми, где они радостно делятся своими впечатлениями.
Маммопластика за два миллиона рублейНесмотря на попытки Анастасии Костенко создать в соцсетях образ идеальной жены и матери, неприятные моменты иногда всплывают наружу, особенно с помощью ее мужа Дмитрия Тарасова. После рождения четвертого ребенка Костенко старалась вернуть свою форму, однако однажды Тарасов пошутил над ее телом, что прозвучало оскорбительно. В своем блоге он опубликовал видео из спортзала, где намекнул, что жена недостаточно старается.
«Ленивая, ленивая!» — заявил он, что смутило Костенко.
В стремлении соответствовать ожиданиям мужа она даже сделала маммопластику за два миллиона рублей, но реакция подписчиков была негативной: кто-то считал импланты слишком большими, кто-то говорил о неуверенности Костенко.
Борьба с «призраком» БузовойКостенко постоянно приходится сталкиваться с наследием бывшей жены Дмитрия Тарасова — Ольгой Бузовой. Хотя певица уже давно не претендует на футболиста, их имена по-прежнему часто связывают в интернете. Более того, на светских мероприятиях они нередко пересекаются, а Тарасов периодически упоминает Бузову в интервью, что подогревает интерес к его персоне.
Дом с историейИнтересно, что дом, в котором живет Костенко с Тарасовым, был куплен футболистом еще во время его брака с Бузовой. Именно она занималась декором этого коттеджа, однако пожить там не успела — в дом уже въехала Костенко. Позже семья решила переехать. Костенко поделилась радостью о покупке новой квартиры в Москве, о которой мечтала 10 лет. Она подчеркнула, что для нее было важно сделать это самостоятельно. Однако подписчики отмечают, что решение о переезде могло быть вызвано не только желаниями Костенко, но и финансовыми трудностями.
Размышления о разводеНекоторые подписчики выражали опасения, что Костенко может столкнуться с той же судьбой, что и Бузова. Если Тарасов продолжает высмеивать свою бывшую жену, то нет гарантии, что он изменит свое поведение по отношению к новой спутнице. Многие до сих пор недоумевают, почему модель не развелась с ним, несмотря на множество поводов для этого.
В 2023 году вновь поднимались слухи о возможном разводе пары, когда Костенко уехала к родным. В это время Тарасов пошутил, что у него появилась другая женщина и он готовится к новой свадьбе. Позже выяснилось, что это был неудачный розыгрыш.
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Три жены футболиста
Брак с Оксаной ПономаренкоДмитрий Тарасов впервые женился на гимнастке Оксане Пономаренко, с которой у них родилась дочь Ангелина. Однако спустя четыре года их брак закончился разводом.
Роман с Ольгой БузовойПосле развода Тарасов начал отношения с Ольгой Бузовой, с которой познакомился в 2012 году в одном из ресторанов Москвы. Их союз продлился также четыре года и завершился громким разводом в 2016 году, который активно обсуждался в прессе. Тарасов, по его словам, был рад получить известность благодаря своей бывшей возлюбленной.
Тарасов утверждал, что Бузова не хотела детей, в то время как ее мама заявила, что причиной развода стала измена футболиста.
Новая любовь: Анастасия КостенкоС Анастасией Костенко Тарасов познакомился через общих друзей. Пара поженилась в 2018 году, и долгое время ее считали «разлучницей», обвиняя в разрушении брака футболиста с Бузовой. Спустя три недели после свадьбы Тарасов и Костенко обвенчались в Новоспасском монастыре. Торжество прошло в одном из элитных отелей столицы и собрало гостей из мира шоу-бизнеса и футбола.
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