Москвичка попалась на краже одежды и косметики из подмосковного магазина

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
38-летнюю жительницу Москвы задержали сотрудники вневедомственной охраны за кражу верхней одежды и нескольких косметических средств из супермаркета в Котельниках, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Инцидент произошёл днём. Росгаврдейцы прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Охранник магазина объяснил, что, просматривая записи с камер видеонаблюдения, он обратил внимание на одну покупательницу. Она выбрала себе косметические средства и куртку, сняла этих товаров антикражные датчики и, заплатив за вещи, вышла за линию касс», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали женщину и передали её полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия начата проверка.
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