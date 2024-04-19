Неизвестный угрожает взорвать консульство Ирана в Париже

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Неизвестный угрожает совершить теракт в здании иранского консульства в Париже. Он заперся в помещении дипломатического представительства и говорит, что взорвёт себя и всё вокруг.
О присутствии в здании постороннего человека сообщили сотрудники дипломатической миссии, передаёт радиостанция Europe 1. Они связались с префектурой и потребовали вмешательства правоохранителей. В настоящее время парижская полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила периметр вокруг здания консульства.
Сообщается, что на мужчине надет «пояс шахида» со взрывчаткой, а в руке он держит предмет, похожий на гранату. Вместе с ним в помещении также находится посол. Никаких требований террорист-одиночка пока не выдвигал.
Ранее сообщалось, что неизвестные представители антииранских группировок подожгли дверь посольства Ирана во Франции. Горели сложенные у входа в здание покрышки, из-за чего часть фасада получила повреждения.
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Сообщается, что на мужчине надет «пояс шахида» со взрывчаткой, а в руке он держит предмет, похожий на гранату. Вместе с ним в помещении также находится посол. Никаких требований террорист-одиночка пока не выдвигал.
Ранее сообщалось, что неизвестные представители антииранских группировок подожгли дверь посольства Ирана во Франции. Горели сложенные у входа в здание покрышки, из-за чего часть фасада получила повреждения.
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Александр Бойцов