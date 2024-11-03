В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек

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Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Москворецкой набережной в столице. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Уточняется, что авария произошла в 00:44 мск. В ведомстве сообщили, что в ДТП погиб пассажир такси 1977 года рождения.
Согласно предварительной информации, водитель «Хонды» при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на красный свет и столкнулся с такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими машинами.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла авария, в результате которой погибли два пассажира автобуса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно предварительной информации, водитель «Хонды» при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на красный свет и столкнулся с такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими машинами.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла авария, в результате которой погибли два пассажира автобуса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова