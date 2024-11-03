В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек

Актер Артур Смольянинов*, обвиняемый в распространении фейков про ВС РФ и возбуждении вражды, не стал обжаловать решение суда о его заочном аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. В них указывается, что решение уже вступило в законную силу.