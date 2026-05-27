Россиянка напала на водителя, не уступившего ей дорогу
В Санкт-Петербурге женщина напала на автомобиль оппонентки во время дорожного конфликта. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».
Инцидент произошел во дворе дома №52 на улице Верности. Автомобилистке показалось, что ей оставили слишком мало места для проезда, и она начала конфликт.
На опубликованных кадрах видно, как петербурженка плюет на чужую иномарку, а затем распыляет в сторону другой водительницы содержимое баллончика. При этом в конечном итоге, как отмечает источник, она беспрепятственно проехала вперед по дороге.
Ранее сообщалось, что неизвестные напали на семейную пару у Пискаревского мемориального кладбища на севере Санкт-Петербурга. Злоумышленники ударили мужчину ножом, а в лицо женщине распылили перцовый баллончик. После этого они скрылись.
