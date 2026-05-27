Учительницу рисования арестовали за развратные переписки и беседы о сексе со школьниками

27 мая 2026, 07:00

В штате Техас учительницу рисования арестовали за непристойные разговоры с учениками

Учительницу рисования в американском штате Техас арестовали за непристойные разговоры с учениками. Об этом сообщает NBC 5 DFW.





Отмечается, что 28-летняя Хейли Криста Радабо работала в средней школе. Пострадавшие признались, что она обсуждала с ними сексуальные темы при личном общении и вела интимные переписки. Так, например, педагог предложила «обмен» 14-летнему мальчику: она пересылает своё голое фото, а он отправляет ей такое же.



