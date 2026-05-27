Учительницу рисования арестовали за развратные переписки и беседы о сексе со школьниками
Учительницу рисования в американском штате Техас арестовали за непристойные разговоры с учениками. Об этом сообщает NBC 5 DFW.
Отмечается, что 28-летняя Хейли Криста Радабо работала в средней школе. Пострадавшие признались, что она обсуждала с ними сексуальные темы при личном общении и вела интимные переписки. Так, например, педагог предложила «обмен» 14-летнему мальчику: она пересылает своё голое фото, а он отправляет ей такое же.
Другому школьнику Радабо писала личные сообщения, используя слово «малыш», которое сопровождала смайликами с поцелуями. Свои снимки совратительница рассылала подросткам без стеснения. Одному из пострадавших она скинула фотографию, которую сделала сразу после душа, показывая обнажённые плечи.
Полиция также выяснила, что Радабо давала школьникам наркотики. Расследование продолжается, при этом педофилка находится на свободе — после ареста она сумела внести залог.
