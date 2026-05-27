Мужчина признался в тайной съемке 652 женщин и оказался самым злостным вуайеристом страны
В Канаде мужчина признал себя виновным в деле о подглядывании, жертвами которого стали 652 женщины. Об этом сообщает телеканал CBC.
Житель города Саанича на острове Ванкувер долгое время тайно снимал женщин на видео. Следователям удалось установить личности всех 652 потерпевших.
Полиция назвала произошедшее самым масштабным случаем вуайеризма в истории страны. В правоохранительных органах подчеркнули, что преступление не имеет аналогов в канадской юридической практике.
Подсудимый полностью признал вину. При этом подробности того, как именно велась съемка и где находились скрытые камеры, пока не раскрываются. Имя мужчины не разглашают из этических соображений, чтобы защитить частную жизнь пострадавших. Дата вынесения приговора также еще не назначена.
Местные правозащитные организации призвали ужесточить наказание за подобные преступления. Ожидается, что судебное решение по этому делу станет прецедентом для будущих разбирательств. Полиция также рекомендовала потенциальным жертвам обращаться за психологической помощью.
