Москвичка порвала сухожилие бедра, сев на шпагат на вечеринке с подругами
Москвичка полностью порвала сухожилие мышцы бедра, когда села на шпагат на встрече с подругами. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
26-летняя Надежда активно отдыхала и в разгар вечеринки решила показать эффектное акробатическое движение.
Результат оказался плачевным: девушка приземлилась неудачно и почувствовала резкую боль в бедре. Москвичка вместе с друзьями незамедлительно поехала в травмпункт, но после осмотра усомнилась в диагнозе и отправилась к другим врачам.
По словам потерпевшей, за три дня она посетила нескольких медиков, а итоговый диагноз узнала лишь на третий день: полный разрыв сухожилия полусухожильной мышцы правого бедра. Сейчас девушка временно живёт у родителей, передвигается на костылях и не может самостоятельно одеваться и раздеваться.
Читайте также: