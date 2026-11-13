У жителя ДНР изъяли почти 8 кг наркотиков
Житель городского округа Снежное хранил дома около восьми килограммов наркотиков, включая каннабис и мак. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Донецкой народной республике.
Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства ранее судимого 47-летнего горожанина и изъяли около восьми килограммов запрещённых веществ.
Среди обнаруженного — более 50 высушенных растений конопли, семь емкостей с их фрагментами и измельчённым веществом, почти 150 свёртков с каннабисом и высушенные фрагменты мака, содержащие наркотически активные алкалоиды. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Снежнянский» пресекли деятельность горожанина.
Полиция проверяет возможные связи подозреваемого с другими участниками незаконного оборота наркотиков в ДНР. Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
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