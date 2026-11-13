Мужчина забрался в стиральную машину и погиб
На Тайване полиция расследует смерть 27-летнего мужчины, тело которого нашли в стиральной машине на балконе. Об этом пишет Sohu.
Погибший носил фамилию Чэнь. Он потерял работу, у него были проблемы с наркотиками, отношения с семьёй испортились, и весной он остался без жилья. Его приютил бывший коллега, с которым они снимали квартиру.
В комнате полиция нашла наркотики и приспособление для их употребления. Следователи допускают, что мужчина мог находиться в изменённом состоянии сознания, но пока это лишь предположение. Полицейские осмотрели помещение, изучили записи камер и опросили соседей, но не нашли следов борьбы или посторонних. Точную причину смерти предстоит установить.
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