Мужчина забрался в стиральную машину и погиб

13 ноября 2026, 18:43

Полиция Тайваня расследует смерть мужчины, чье тело нашли в стиральной машине

Фото: Istock/SUNG YOON JO

На Тайване полиция расследует смерть 27-летнего мужчины, тело которого нашли в стиральной машине на балконе. Об этом пишет Sohu.