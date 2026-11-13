Москвичка заболела сальмонеллёзом после еды из «ВкусВилла» и требует компенсацию
24-летняя москвичка Алина рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ, что заболела сальмонеллёзом после еды из «ВкусВилла».
Девушка заказала на работу онигири «Филадельфия» с форелью и греческий салат в магазине. Через шесть часов у неё началась сильная рвота, температура поднялась до 39 градусов.
Алина попала в инфекционную больницу № 2, где врачи диагностировали сальмонеллёз средней степени тяжести. Москвичка провела в больнице несколько дней, пропустила две рабочие смены и, по её словам, потеряла больше 17 тысяч рублей.
После выписки, как утверждает девушка, «ВкусВилл» предложил ей 1000 бонусных баллов и фрукты, но отказался компенсировать потерянный заработок. Потерпевшая направила жалобу в Роспотребнадзор и готовит досудебную претензию.
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