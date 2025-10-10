Убийство заслуженного учителя России раскрыли спустя 23 года
В Люберцах задержали киллера и его пособника. Они участвовали в убийстве директора лицея, которое произошло 23 года назад. Убийство случилось 10 октября 2002 года. Подробности сообщает ТАСС.
На пороге учебного заведения киллер расстрелял заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса. Коллега педагога попытался ему помочь, но преступник выстрелил и в него. Мужчина остался жив.
Киллер ранил ещё одного свидетеля, после чего сел в автомобиль и скрылся с места преступления. Спустя 23 года правоохранительные органы задержали как непосредственного исполнителя, так и посредника. Ими оказались Михаил Колосов и Андрей Гусев.
Убийство директора лицея заказал криминальный авторитет за 300 долларов. Заказчик погиб через пять месяцев после преступления, а его соучастники оставались на свободе 23 года. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.
