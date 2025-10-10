Убийство заслуженного учителя России раскрыли спустя 23 года

10 октября 2025, 09:24

В Люберцах задержали подозреваемых в убийстве директора лицея 2002 года

Фото: Istock/Savusia Konstantin

В Люберцах задержали киллера и его пособника. Они участвовали в убийстве директора лицея, которое произошло 23 года назад. Убийство случилось 10 октября 2002 года. Подробности сообщает ТАСС.